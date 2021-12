Aston Villa : Steven Gerrard a hâte de se mesurer à Pep Guardiola

Nommé manager d'Aston Villa le 11 novembre dernier après le limogeage de Dean Smith, Steven Gerrard réussit pour le moment pleinement ses débuts du côté de Villa Park. L'ancien milieu de terrain emblématique de Liverpool a en effet remporté ses deux premiers matchs avec les Villans, contre Brighton (2-0) puis à Crystal Palace (2-1). Mais ce mercredi, dans le cadre de la 14ème journée de Premier League, son équipe se frottera à un tout autre morceau avec la réception de Manchester City, champion d'Angleterre en titre.

Présent en conférence de presse ce mardi en marge de cette rencontre, le technicien anglais de 41 ans a confié avoir hâte d'affronter l'un des maîtres de la profession en la personne de l'ancien coach du FC Barcelone et du Bayern Munich. « Je suis un chanceux qui a eu l'opportunité de rivaliser avec lui en tant que joueur », a dans un premier temps lâché Steven Gerrard, avant de poursuivre. « Je suis dans ce sport pour me mesurer aux meilleurs, et j'ai hâte de relever le défi. Nous avons besoin de ce match, pour le défi et le test, pour voir où nous en sommes. Nous devrions nous sentir bien dans notre peau, mais nous savons que nous devrons être meilleurs que nos deux performances précédentes demain soir. »