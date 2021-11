Steven Gerrard s'engage à Aston Villa !

La suite après cette publicité

On ne pouvait pas lui souhaiter meilleure première expérience en tant que coach ! Après avoir bouclé sa carrière de joueur en 2016 du côté des Los Angeles Galaxy après 26 ans passés à Liverpool, Steven Gerrard (41 ans) avait pris le chemin des bancs de touche. Débarquant aux Rangers en 2018, il devait relever la tête d'une équipe remontée en première division quelques années auparavant alors qu'elle avait connu une relégation administrative en D4. Incapables de concurrencer le rival historique du Celtic Glasgow, les Gers ont bénéficié de l'expertise de Steven Gerrard pour grandir et devenir bien plus structurés.

Ce n’est donc pas si surprenant de voir l'an dernier, les Glasgow Rangers remporter leur 55e championnat d'Écosse au terme d'un exercice mené d'une main de maître. Reparti sur des bases similaires puisqu'il est leader du championnat avec les Gers, Steven Gerrard ne va pas mener l'exercice à son terme. En effet, il vient de décider de faire son grand retour en Premier League suite à l'approche d'une équipe ambitieuse. Destination Aston Villa puisque le club de Birmingham vient de limoger Dean Smith.

Un retour en Premier League

Un choix à la fois passionnant et risqué puisque les Villans occupent la 16e place de Premier League avec seulement deux points d'avance sur Burnley le premier relégable. Disposant pour autant d'un dispositif intéressant et de bons moyens financiers, Steven Gerrard aura les moyens de ses ambitions. Il va ainsi pouvoir se faire la main en Premier League avant peut-être de diriger un jour Liverpool en tant que coach principal. Préféré notamment au sélectionneur belge Roberto Martinez, l'emblème des Reds va ainsi connaître le deuxième club de sa carrière de coach.

Il a paraphé un contrat de deux ans et demi avec Aston Villa qu'il va essayer de faire remonter au classement. Dans un communiqué, le club de Birmingham a accueilli fièrement la nouvelle : « L'Aston Villa Football Club est ravi d'annoncer la nomination de Steven Gerrard en tant que nouvel entraîneur-chef. Gerrard a guidé les Glasgow Rangers vers le titre de Premiership écossaise la saison dernière, terminant la campagne invaincue en championnat. Le joueur de 41 ans a attiré de nombreux admirateurs dans le jeu pour son travail visant à transformer la fortune des géants de Glasgow tout en mettant en œuvre un style de football attrayant et offensif. Gerrard, qui a connu une brillante carrière de joueur avec Liverpool et l'Angleterre, a rejoint les Rangers en 2018 après un passage en tant qu'entraîneur de l'Académie à Liverpool, » révèle ainsi le communiqué.