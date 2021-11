Aston Villa limoge son entraîneur Dean Smith

Par le biais d'un communiqué, Aston Villa a officialisé le limogeage de son entraîneur anglais Dean Smith, deux jours après la défaite sur le terrain de Southampton (2-0). Les Villains traversent une période compliquée en championnat cette saison, actuellement 17es de Premier League. La série de 5 défaites consécutives et l'élimination de la Coupe de la Ligue anglaise face à Chelsea n'ont pas joué en la faveur du natif de West Bromwich, qui avait ramené le club dans l'élite après sa première saison en 2019 et avait réussi à maintenir le club de Birmingham par la suite.

«Cependant, après un bon début de saison, cette année nous n'avons pas vu l'amélioration continue des résultats, des performances et de la position en Premier League que nous recherchions tous. Pour cette raison, nous avons décidé de faire un changement maintenant pour laisser le temps à un nouvel entraîneur principal d'avoir un impact. Le conseil d'administration tient à remercier sincèrement Dean pour ses nombreuses et excellentes réalisations, sur et en dehors du terrain, pendant cette période. Tout le monde sait ce qu'Aston Villa représente pour Dean et sa famille. Il a représenté le club avec distinction et dignité - apprécié et respecté par tous ceux qui sont associés à Aston Villa - notre personnel, nos joueurs et nos supporters. Nous lui souhaitons le meilleur», a déclaré le PDG du club Christian Purslow à l'encontre du technicien de 50 ans.