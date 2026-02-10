Menu Rechercher
Porto : énorme coup dur pour Samu Aghehowa

Samu Omorodion @Maxppp
Porto 1-1 Sporting

Énorme coup dur pour le FC Porto. Titulaire d’entrée face au Sporting lundi soir (1-1), lors du choc de la 21e journée de Liga Portugaise, Samu Aghehowa a cédé sa place dès la mi-temps, suite à une blessure. Et comme le rapporte l’actuel leader du championnat lusitanien, le verdict est sans appel : l’avant-centre espagnol souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

FC Porto
Boletim clínico: Samu
Internacional espanhol sofreu uma entorse no joelho▶
Voir sur X

« Samu, qui a été remplacé lors de la pause contre le Sporting (1-1), s’est blessé au genou droit avec une blessure au ligament croisé antérieur. L’international espagnol sera réévalué par le département de la santé du FC Porto dans les prochains jours », indique Porto dans un communiqué. La saison du buteur de 21 ans est donc terminée. Son rêve de disputer la Coupe du Monde avec l’Espagne l’été prochain s’envole également. Il reste seulement à déterminer s’il devra subir une intervention chirurgicale.

Pub. le - MAJ le
