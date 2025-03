Monaco : Adi Hutter tape du poing sur la table après le nul à Toulouse

Le match nul n’est clairement pas passé pour le coach de Monaco Adi Hutter. Après la rencontre, le technicien autrichien s’est confié au micro de DAZN et a passé un petit coup de gueule. Il n’a pas digéré les erreurs de son équipe qui ont permis à Toulouse d’égaliser dans les derniers instants du match. «On a raté beaucoup d’occasions en première période et notamment celle de Lamine Camara. On aurait dû gagner en première période. Ce qu’on a fait dans les dernières minutes du match, c’est impossible à ce niveau là», a-t-il lancé avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

«On ne peut pas faire ça. Concéder un but comme ça, c’est pas possible. On a qu’un point alors qu’on devait en avoir 3. Ne pas avoir la victoire, c’est une très grosse déception. Je suis très très déçu, mais normalement on doit gagner. À la fin, j’ai juste envie de parler de cette déception. J’essaye de trouver des points positifs, mais on est coupable de ne pas avoir pris les 3 points. Je dois parler aux joueurs après ce match, ils vont dormir et après, on trouvera les mots. »