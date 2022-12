Arsenal - West Ham : les compositions officielles

Les Gunners vont-ils continuer leur saison presque parfaite (12 V, 1 N, 1 D) ? Le leader de la Premier League fait sa rentrée en ce Boxing Day face à West Ham, 16e à une longueur devant la zone rouge. Pendant la trêve, Arsenal a joué 4 matches amicaux, pour un bilan de deux succès (Lyon, AC Milan) et autant de défaites (Watford, Juventus). De son côté, West Ham a battu Cambridge et Udinese, concédant le nul contre Fulham. En championnat, les Hammers restent sur 3 revers de rang, à l’inverse des Gunners, victorieux de leurs 3 dernières rencontres.

Pour cette affiche, en l’absence de Gabriel Jesus, Arsenal aligne Saka, Nketiah et Martinelli devant. Odegaard, Xhaka et Partey forment le milieu de terrain, White et Tierney animent les couloirs autour de la charnière Saliba - Gabriel, qui protège le but de Ramsdale. Côté West Ham, Paqueta est bien titulaire derrière Antonio. Benrahma et Bowen animent les ailes, devant la paire Rice - Soucek.

Saïd Benrahma ouvre le score sur penalty !

Les compositions

Arsenal : Ramsdale (g.) - White, Saliba, Gabriel, Tierney - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Nketiah, Martinelli

West Ham : Fabianski (g.) - Coufal, Kehrer, Dawson, Cresswell - Soucek, Rice - Bowen, Paqueta, Benrahma - Antonio