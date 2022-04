LdC, Atlético-City : la police intervient dans le tunnel du Wanda Metropolitano !

Manchester City s'est qualifiée pour les demi-finales de Ligue des Champions en décrochant un nul sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (0-0). La fin de match a été marquée par l'exclusion de Felipe côté colchonero et diverses échauffourées.

Et selon la Cadena SER, la tension n'est pas retombée puisque la police nationale a dû intervenir dans le tunnel du Wanda Metropolitano pour calmer certains des acteurs de ce quart de finale retour de C1. On attend d'en savoir plus...