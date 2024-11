Adrien Rabiot met l’Europe à ses pieds, le PSG prépare un transfert improbable

La performance XXL d’Adrien Rabiot choque l’Europe

En Italie, le Corriere dello Sport met en avant l’un des hommes du match, Adrien Rabiot. A la dernière seconde écrit le quotidien italien qui a insisté sur la magnifique performance du milieu de terrain de l’OM auteur d’un doublé de la tête. Tireur et receveur d’élite pour L’Équipe parce que Rabiot a été servi deux fois par le pied gauche chirurgical de Lucas Digne qui a aussi provoqué un but CSC de Vicario sur un coup franc exceptionnel. La Provence aussi se réjouit du gros match de Rabiot la tête forte, de bon augure pour l’OM qui attend encore de le voir à son meilleur niveau. Même en Espagne la performance de l’ancien de la Juve est soulignée par Marca.

La suite après cette publicité

Un échange entre Milan Skriniar et Nicolo Fagioli dans les tuyaux ?

La Gazzetta dello Sport a écrit un papier sur le cas Milan Skriniar. La Juventus est toujours très intéressée et Skriniar a dit oui pour y aller. Problème, l’opération est un peu chère pour la Vieille Dame donc il pourrait y avoir un deal incluant Nicolo Fagioli le milieu italien qui intéresserait le PSG. On parle aussi d’un prêt pour Skriniar mais ce n’est clairement pas sa priorité ou alors avec une option d’achat obligatoire. D’ailleurs, même Fagioli ne voudrait pas être prêté. Pour le moment ce n’est qu’une éventualité mais cette formule est réfléchie en interne, surtout que le PSG veut absolument se débarrasser du gros salaire de l’international slovaque.

Thomas Tuchel très attendu en Angleterre

C’est l’autre gros sujet du jour dans la presse anglaise, à ton tour Tom lance le Daily Mail pour prévenir Thomas Tuchel du gros défi qui l’attend à la tête de la sélection anglaise. Le technicien allemand va démarrer sa mission avec l’Angleterre en janvier 2025 et il aura forcément la pression vu le matériel qu’il a à sa disposition. Les Three Lions ont une génération dorée qui n’arrive pas à gagner, Tuchel doit changer ça. Même le Mirror insiste sur cette formulation. Les Anglais sont qualifiés en quart de finale de la Ligue des Nations en tant que tête de série, il n’y a plus qu’à performer. Et Tuchel, qui va vivre sa première expérience en tant que sélectionneur, sera scruté de près.