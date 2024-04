Yassine Benzia revient sur son incroyable but avec l’Algérie

Les images de son but ont fait le tour du monde. Face à l’Afrique du Sud à l’occasion de la deuxième rencontre amicale de l’Algérie lors du rassemblement de mars, Yassine Benzia s’est fendu d’un geste incroyable pour permettre aux Fennecs d’accrocher le nul face aux Bafana Bafana (3-3). Servi par Monsef Bakrar dans la surface, l’ancien de Lille a levé le ballon avec son pied droit avec de tromper Ronwen Williams avec une reprise acrobatique du pied gauche.

Interrogé par L’Equipe sur cette inspiration géniale, le joueur formé à l’OL a confié qu’il n’est pas surpris de sa capacité à faire des gestes de ce niveau-là : «honnêtement, ça va très vite. En une touche, je me lève le ballon avec le pied droit et j’enchaîne de manière acrobatique avec le gauche. (…) Je sais que ça peut paraître dingue un tel geste mais je ne me suis pas surpris. C’est en moi, c’est mon football. En jeunes à Lyon, j’ai joué comme numéro 9. J’ai toujours eu du flair et toujours eu des repères dans la surface de réparation.»