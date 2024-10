AS Monaco : les Monégasques font mieux que le PSG et l’OL

L’OGC Nice a empoché un précieux point ce dimanche soir à domicile contre le Paris Saint-Germain. Très dominateurs en première période, les joueurs de Franck Haise ont réussi à malmener les Parisiens pendant de longues minutes, ce qui a permis de réaliser, malgré le résultat final, une très solide prestation et ainsi éviter la défaite. Par effet dominos, l’AS Monaco verrouille la première place du classement et devient ainsi le nouveau leader de Ligue 1.

Avec ce nouveau weekend positif, 'AS Monaco, avec 16 victoires, est le club ayant remporté le plus de rencontres en Ligue 1 sur l’année civile 2024. Une performance qui place les joueurs de Adi Hütter devant ceux du Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais qui ont respectivement empoché quinze succès sur cette même période. D’ailleurs, Monaco compte 19 points après 7 matches de Ligue 1 2024/25, son 2e plus haut total à ce stade d’une saison dans l’élite après 1960/61.