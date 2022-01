Mingueza a refusé les Girondins de Bordeaux

Les Girondins de Bordeaux se sont fait peur samedi après-midi. Après avoir mené 3 buts à 0 face à Strasbourg à la 39e minute, les hommes de Vladimir Petkovic ont craqué et ils ne menaient plus que d'un but seulement vingt minutes plus tard. Ils remporteront au final le match 4-3. Cette situation met en valeur les problèmes défensifs du club bordelais (13 buts encaissés en 4 matchs en 2022).

Afin de tenter de remédier à un problème dirigeant le club tout droit en Ligue 2, les Girondins se sont renseignés sur la disponibilité du défenseur central barcelonais, Oscar Mingueza. Cependant, le joueur qui été également lié à Valence ne devrait pas signer en Aquitaine : «son environnement exclut pratiquement cette option», indique le média Què T'hi Jugues sur sa page Twitter.