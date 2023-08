Bayern Munich : le compte à rebours est lancé pour Harry Kane !

La suite après cette publicité

Nous y sommes. D’ici la fin de la semaine, les championnats auront repris, la Premier League et la Bundesliga notamment. Harry Kane, pisté depuis le début de l’été par le Bayern Munich, est pour l’instant toujours installé à Tottenham, bloqué par Daniel Levy, en vacances à Miami en Floride. Dernièrement, les Bavarois ont vu leur offre de plus de 100 M€ être refusée par les Spurs. Mais les Allemands vont revenir à la charge, une ultime fois.

En effet, The Telegraph affirme que tout va se jouer cette semaine. Si le Bayern avait fixé une deadline il y a quelques jours, ces derniers devraient finalement pousser jusqu’au bout, avant que les matchs ne reprennent. Il est donc encore possible de voir les Spurs accepter une offre record d’ici leur première journée de Premier League, face à Brentford, dimanche à 15h. En Bavière, la Bundesliga reprend plus tôt, avec la finale de la Super Coupe DFL face au RB Leipzig à disputer dès samedi. Le compte à rebours est lancé pour les hommes de Thomas Tuchel, qui pourraient débuter la campagne 2023-2024 sans véritable avant-centre.