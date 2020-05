OM : Valère Germain a hâte de jouer la Ligue des Champions

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel, l'Olympique de Marseille a terminé cette saison 2019-2020 à la deuxième place. Du coup, le club phocéen va retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Après Alvaro Gonzalez, c'est Valère Germain qui est revenu sur le sujet ce jeudi au micro de RMC Sport. Et l'attaquant de 30 ans attend ce moment avec impatience.

«Il y a un peu un sentiment d’inachevé… On est en Ligue des champions, mais il nous manque cette célébration que l’on aurait pu vivre tous ensemble. Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine», a déclaré l'ancien joueur de l'OGC Nice, qui devrait encore être là dans quelques mois, alors que son contrat se termine en juin 2021 : «j’imagine! (Sourire) Oui, oui, je serai là.»