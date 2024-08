Mercato : l’OM change ses plans pour renflouer ses caisses

Marseille est la place forte du mercato cet été dans l’Hexagone. Les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont déjà attiré dans leurs filets plusieurs recrues. Officiellement, la dernière est Géronimo Rulli. Officieusement, il s’agit d’Elye Wahi. Comme révélé hier sur notre site, un accord a été trouvé hier pour le transfert de l’attaquant, qui rapportera au Racing Club de Lens 26 M€ + 5 M€ de bonus assorti de 15 % de plus-value sur un possible transfert. Ce mardi matin, il est d’ailleurs en train de passer sa visite médicale. Si tout se passe parfaitement, il va parapher un bail jusqu’en 2029. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi et l’OM qui voulaient renforcer leur secteur offensif.

Mais les Phocéens ont encore d’autres désirs en cette fin de mercato. Le premier est de dégraisser. Plusieurs éléments sont indésirables et le club espère qu’ils trouveront un point de chute dans les prochaines semaines. Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Jordan Veretout, Ulisses Garcia ou encore Pau Lopez sont concernés. Ils ont été envoyés avec la réserve chapeautée par Jean-Pierre Papin. Un traitement qui agace d’ailleurs les lofteurs, qui continuent de toucher leurs imposants salaires. Mbemba, qui a eu une attitude déplacée, a d’ailleurs vrillé et il a été mis à l’écart. Quoi qu’il en soit, tout cela n’arrange pas les Phocéens, qui ont besoin de vendre et de récupérer des liquidités.

L’OM évaluera les offres pour Bamo Meïté

Voyant que ces dossiers n’avancent pas et sont actuellement bloqués, la direction marseillaise a décidé de changer son fusil d’épaule concernant l’un des joueurs de son effectif. Comme révélé par L’Equipe et confirmé par nos soins, la porte n’est plus totalement fermée cet été pour Bamo Meïté. L’OM, qui ne voulait pas entendre parler d’un départ il y a quelques semaines, a revu sa position pour le joueur âgé de 22 ans. Un élément très apprécié au club pour son jeu ainsi que sa belle mentalité. Mais face aux difficultés liées à la vente des lofteurs, Marseille, qui doit penser à récupérer de l’argent après avoir pas mal acheté, ouvrira la porte à son départ en cas d’offre très intéressante économiquement.

Si rien d’intéressant n’arrive ou que ce n’est pas la hauteur des attentes du club, l’Ivoirien continuera dans la cité olympienne. Et le club sera d’ailleurs ravi de poursuivre l’aventure avec lui nous a-t-on soufflé. En attendant, le défenseur va continuer à s’entraîner et à jouer avec la formation de Roberto De Zerbi. Il n’est pas du tout question pour lui d’intégrer le fameux loft. L’Olympique de Marseille, qui vise le marché anglais pour Bamo Meïté, espère y voir plus clair dans les prochains jours.