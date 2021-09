Éliminatoires Mondial 2022 : l'Algérie s'impose 8-0 face au Djibouti, Slimani dans l'histoire

Il n’y a pas qu’en Europe que se jouaient des rencontres comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. En Afrique, l’Algérie recevait Djibouti. Une rencontre qui s’est transformée en un festival de buts pour les hommes de Djamel Belmadi. Après l’ouverture du score d’Islam Slimani dès la cinquième minute, Djibouti a été réduit à 10 suite à l’expulsion de Batio Youssouf à la 23e minute. S’en est suivi une avalanche de buts.

Slimani, Bensebaini et Bounedjah ont permis aux Fennecs de rentrer aux vestiaires sur le score de 4-0. En deuxième période, le scénario a été le même. Slimani s’est offert un nouveau doublé, inscrivant ainsi un quadruplé dans ce match, avant que Mahrez et Zerrouki ne marquant les deux dernières réalisations. 8-0. Avec ce quadruplé, l'attaquant de Lyon est aussi et surtout devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection algérienne à égalité avec Abdelhafid Tasfaout (36 réalisations). L’adversaire n’était pas le plus coriace, mais l’Algérie prend les rênes du groupe A devant le Burkina Faso (vainqueur du Niger, 2-0).