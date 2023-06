PSG - Clermont : les compositions officielles

38e et dernière journée de Ligue 1 ce soir pour cette saison 2022-2023. Le Paris Saint-Germain, déjà champion, reçoit Clermont, maintenu depuis plusieurs semaines, au Parc des Princes (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). Si au PSG on semble déjà anticiper la saison prochaine entre départs annoncés et rumeurs de transferts, Kylian Mbappé et ses partenaires auront à cœur de terminer l’année sur une note positive devant leurs supporters. Mais, face à eux se dressent une belle équipe clermontoise, en très grande forme en cette fin de championnat. Un match où l’on ne risque pas de s’ennuyer.

La suite après cette publicité

Paris reste privé de ses absents longue de longue date comme Neymar, Kimpembe ou Mukiele. Victime d’un grave accident de cheval il y a quelques jours, Sergio Rico est logiquement indisponible. D’ailleurs, tous les joueurs du PSG auront leur maillot floqué à son nom durant la première période de la rencontre. Sergio Ramos et Messi eux, seront bien alignés d’entrée pour ce qui s’avère être leur dernier match sous les couleurs du club de la capitale. Mbappé et Ekitike formeront le duo de l’attaque parisienne. Du côté de Clermont et Pascal Gastien c’est du grand classique avec une formation habituelle disposée en 3-4-2-1. Gastien fils et Gonalons sont bien titulaires au milieu de terrain tout comme Kyei aux avant-postes.

À lire

Le PSG annonce le départ de Lionel Messi !

Les compositions d’équipe :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Ramos, Bitshiabu – Vitinha, Verratti, Zaïre-Emery – Messi, Ekitike, Mbappé (cap)

Clermont : Diaw – Wieteska, Caufriez, Seidu – Zeffane, Gastien, Gonalons (cap), Borges – Rashani, Cham – Kyei

La suite après cette publicité

Pour cette dernière journée de Ligue 1, Parions Sport en Ligne vous offre en exclusivité 10€ de freebets sans dépôt avec le code FML1 ainsi qu’un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en freebets en misant jusqu’à 90€. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exceptionnelle.