OL : Anthony Lopes va rejoindre un autre club de Ligue 1 !

Depuis des mois, le malaise Anthony Lopes ne cesse d’enfler à Lyon. Figure emblématique de la dernière décennie dans les buts de l’OL, Anthony Lopes a connu un sérieux revirement de situation depuis cet été dans son club fétiche. En effet, avec l’arrivée de Lucas Perri l’hiver dernier, les plans rhodaniens semblaient clairs depuis le début : Anthony Lopes finira la saison 2023-2024 dans les buts des Gones mais il sera remplacé dès le début de saison par le portier brésilien. Un plan de bataille qui avait été établi depuis de longs mois et qui devait permettre au gardien portugais d’encaisser plus facilement un départ l’été dernier.

Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. En effet, désireux de rester finalement dans son club de toujours une saison supplémentaire, le portier de 34 ans a été déclassé. Alors que Rémy Descamps est arrivé dans le rôle de doublure de Lucas Perri, Lopes a même vu le jeune Justin Bengui Joao lui passer devant dans la hiérarchie des gardiens lyonnais. Un déclassement qui a affecté Anthony Lopes, arrivé à 10 ans à l’OL, et qui avait poussé un cri du cœur dans les colonnes de L’Equipe il y a quelques semaines : «je pense tout simplement que je ne fais pas partie de la hiérarchie des gardiens de but à l’OL. Je suis à la place qu’on m’a donnée, c’est-à-dire aucune. J’accepte tant bien que mal la situation sachant que je n’ai pas d’autre choix qui se présente à moi. Je suis dans le groupe d’entraînement, mais pas dans la hiérarchie, puisque je ne peux pas postuler pour jouer.»

Anthony Lopes en passe de rejoindre le FC Nantes

Dans ce même entretien, le gardien portugais avait expliqué qu’il était désireux de retrouver un challenge sportif le plus rapidement possible afin de "retrouver l’adrénaline du terrain". Cette opportunité pourrait bien avoir lieu cet hiver avec le FC Nantes. Depuis l’été dernier, des rumeurs envoyant le gardien au FC Nantes sont établies. Ce samedi, c’est L’Equipe qui en remet une couche en allant même plus loin : le champion d’Europe 2016 est tout proche de rejoindre les Canaris dans les prochaines semaines. Une opportunité qui fait sens tant les deux parties ont besoin de cette relance pour repartir sur de bonnes bases.

N’ayant plus foulé les terrains de Ligue 1 depuis mai, Anthony Lopes pourrait donc retrouver ces pelouses en prenant part à un projet sportif intéressant à défaut d’être réellement ambitieux. De son côté, le FC Nantes, désireux d’agrémenter son effectif en joueurs expérimentés dans la quête du maintien, va s’attacher les services d’un gardien qui était assurément l’un des plus décisifs de l’Hexagone il y a encore quelques années. Alors que l’avenir d’Alban Lafont en Loire-Atlantique semble très flou suite à sa mise à l’écart par Antoine Kombouaré, repartir sur des bases saines avec Anthony Lopes pourrait permettre à Nantes de trouver son second souffle. Selon nos confrères, Lopes devrait rejoindre Nantes pour les six prochains mois alors que des extensions de contrat de plusieurs années seront liées à des performances sportives.