L’AC Milan confirme une grosse blessure pour Ismaël Bennacer

C’est un véritable coup dur pour l’AC Milan ! Alors que le club lombard s’apprête à reprendre le championnat italien et débuter sa campagne de Ligue des Champions, notamment contre Liverpool le 17 septembre prochain, les Rossoneri devront composer sans Ismaël Bennacer. Convoqué avec l’Algérie pour disputer les éliminatoires de la CAN 2025, le milieu de terrain de 26 ans s’est blessé et a été contraint de déclarer forfait avec les Fennecs. De retour en Lombardie, l’international algérien a effectué des examens complémentaires qui ont révélé une déchirure au mollet.

«Les tests qu’Ismaël Bennacer a subis aujourd’hui ont confirmé une grave blessure au muscle jumeau médial du mollet droit. Dans une semaine, une réévaluation spécialisée sera effectuée afin de définir le meilleur traitement pour une récupération fonctionnelle complète», peut-on lire dans une note adressée par l’AC Milan à la presse italienne. Selon Sky Italia, Ismaël Bennacer devrait être absent jusqu’en janvier 2025 au minimum…