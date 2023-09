BL : Leverkusen se balade contre Darmstadt, Stuttgart écrase Fribourg

Après le nul arraché par le promu Heidenheim sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-2), la troisième journée de Bundesliga se poursuivait, ce samedi, avec cinq rencontres programmées à 15h30. À la BayArena, le Bayer Leverkusen, vainqueur de ses deux premiers matches, voulait enchaîner contre Darmstadt, sévèrement battu lors des deux premières journées. Une rencontre qui débutait idéalement pour les hommes de Xabi Alonso, parfaitement lancés par Boniface qui ouvrait le score avant même la fin de la première demi-heure (1-0, 21e). Une joie de courte durée pour les locaux puisque Vilhelmsson égalisait de la tête dans la foulée (1-1, 25e). Accroché à la pause, Leverkusen repassait finalement devant au retour des vestiaires. Servi par Jeremie Frimpong, déjà décisif sur l’ouverture du score, Palacios permettait aux siens de reprendre l’avantage (2-1, 49e).

Dominateurs, les locaux faisaient même le break peu après l’heure de jeu grâce à Boniface qui s’offrait un doublé (3-1, 61e). Libéré, le Bayer creusait un peu plus l’écart par l’intermédiaire d’Hofmann (4-1, 67e) puis d’Hlozek (5-1, 83e) et s’offrait un troisième succès en autant de matches. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Stuttgart a crée la belle surprise en écrasant Fribourg (5-0) grâce aux doublés de Führich (8e, 62e) et Guirassy (17e, 19e) ainsi qu’une réalisation de Millot (75e). De son côté, le Werder Brême a facilement pris le meilleur face à Mayence (4-0). Enfin, Augsbourg a concédé le nul (2-2) contre Bochum alors que Wolfsburg s’est, dans le même temps, incliné (1-3) sur la pelouse d’Hoffenheim. Au classement, Leverkusen prend provisoirement la tête devant Stuttgart ainsi que l’Union Berlin et le Bayern Munich, qui disposent d’un match en retard. Darmstadt reste lanterne rouge.

Tous les résultats de 15h30

Augsbourg 2-2 Bochum : Beljo (35e) et Demirovic (62e) / Asano (45+3e, 64e).

VfB Stuttgart 5-0 Fribourg : Führich (8e, 62e), Guirassy (17e, 19e) et Millot (75e).

Werder Brême 4-0 Mayence : Ducksch (3e, sp), Stage (54e), Bittencourt (82e) et Njinmah (84e)

Bayer Leverkusen 5-1 Darmstadt : Boniface (21e, 61e), Palacios (49e), Hofmann (67e) et Hlozek (83e) / Vilhelmsson (25e).

Hoffenheim 3-1 Wolfsburg : Brooks (45+2e), Beier (60e) et Skov (74e) / Tomas (36e).