Michel Denisot encense le PSG

Alors qu’il retrouvera le PSG vendredi soir en 32èmes de finale de Coupe de France, Michel Denisot, désormais président non exécutif de Châteauroux (National), s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe ce mercredi. Il est notamment revenu sur la dimension prise par le club de la capitale, qu’il avait présidé entre 1991 et 1998. «Le PSG a tout pour être le numéro 1, il n’a plus qu’à gagner la Ligue des champions. […] S’il la gagne, il sera le plus grand club du monde. Il peut le devenir cette saison», a déclaré le journaliste aux multiples casquettes avant d’ajouter : «il (le PSG) possède dans son effectif un champion du monde (Messi), un finaliste (Mbappé), un 4e (Hakimi), c’est une équipe de Coupe du monde. Si le PSG était une nation, il aurait pu gagner le Mondial.

»

La suite après cette publicité

Pour Michel Denisot, c’est aussi un joli clin d’œil de retrouver le club avec qui il avait connu des sommets européens (le PSG avait remporté la Coupe des vainqueurs de Coupe en 1996 sous sa présidence) : «J’ai suivi le tirage et sur les 64 équipes engagées, les deux dernières tirées étaient le PSG et Châteauroux. La boucle est bouclée. J’y vois un signe du destin personnellement. Mon dernier match avec le PSG avait été face à Châteauroux (1-2, le 9 mai 1998) » a tenu à rappeler l’ancien présentateur de Canal +.

À lire

PSG : le pactole touché par Messi sur Instagram