Monaco - Lorient : Ruben Aguilar reste positif

Petit coup d'arrêt pour l'AS Monaco. Après avoir connu que la victoire en 2021 (8 succès toutes compétitions confondues), le club du Rocher a été accroché par le FC Lorient ce dimanche, dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1 (2-2). Menés par deux fois, les Asémistes peuvent remercier Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé dont un but dans le temps additionnel.

Interrogé par Canal + au coup de sifflet final, Ruben Aguilar a préféré rester positif. «On n'a pas perdu, on fait un match nul contre une très belle équipe. On savait qu'ils avaient bien rattaqué l'année, qu'ils étaient costauds avec un nouveau schéma. C'était un match important pour nous, il ne fallait pas le perdre. On n'a pas gagné non plus mais bon... On continue notre série et on va aller la semaine prochaine au Parc des Princes en étant costauds», a déclaré le latéral de l'ASM.