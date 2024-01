CAN 2023 : une compétition qui met tout le monde d’accord

Le 13 janvier dernier, la Coupe d’Afrique des Nations débutait du côté de la Côte d’Ivoire. La compétition continentale était très attendue et surtout très observée cette année. Après une dernière édition moyenne au Cameroun marquée par de nombreuses polémiques liées au Covid notamment, la CAF et la Côte d’Ivoire voulaient mettre le paquet. Et après le premier tour de cette compétition, on peut dire que c’est une compétition très agréable qui se déroule aux quatre coins du pays avec une belle ferveur et des équipes qui jouent le jeu.

En Afrique, il est coutume de dire qu’il n’y a pas de petites équipes et que tout le monde peut battre tout le monde. Cette CAN 2023 l’a encore illustré avec de nombreuses surprises. Les grosses nations ont souffert, la preuve avec les éliminations du Ghana, de la Tunisie et surtout de l’Algérie. La Côte d’Ivoire a aussi connu un énorme fiasco avec cette défaite (4-0) face à la Guinée-Équatoriale, heureusement sans conséquence avec cette qualification en tant que meilleur troisième grâce à la victoire du Maroc face à la Zambie (1-0). Des buts, il y en a d’ailleurs eu, et beaucoup dans cette CAN 2023. C’est simple, après le premier tour, 89 buts ont été inscrits : un record dans l’histoire de la compétition, ce qui donne une moyenne de 2,54 buts par rencontre.

Une réussite, presque…

Au delà des buts, ce sont surtout les scenarii complètement fous qui ont fait parler sur les réseaux sociaux notamment. Le Cameroun qui renverse la Gambie à la dernière seconde pour se qualifier, le Ghana qui s’élimine tout seul en encaissant deux buts à la dernière seconde face au Mozambique (2-2), Mostafa Mohamed qui arrache dans le temps additionnel la qualification de l’Égypte (2-2) face au Cap-Vert ou bien évidemment la Guinée équatoriale qui corrige la Guinée-Bissau puis la Côte d’Ivoire. Tout ça a aussi été facilité par les conditions de jeu idoines. Souvent pointées du doigt, les pelouses permettent aux équipes de jouer un football de qualité. Seule celle du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé où évolue la Côte d’Ivoire ne semble pas de bonne qualité. Pour le reste, de gros efforts ont été faits notamment au niveau logistique que ce soit pour les journalistes, les joueurs et même les supporters.

Plusieurs points positifs donc dans cette compétition continentale qui viennent s’ajouter à l’incroyable ferveur sur place avec un public ivoirien qui célèbre cette CAN de l’hospitalité comme une fête. Bien sûr, tout n’a pas été parfait depuis le début avec plusieurs polémiques lors des premiers jours. Le premier en date, le gros souci de diffusion lors de la rencontre Sénégal - Gambie qui avait empêché les chaînes de transmettre une bonne vingtaine de minutes de la rencontre. Les problèmes de billetterie avaient également fait parler alors que l’influence du match d’ouverture était très faible. Comme bien souvent dans ce genre d’évènements, certains supporters avaient acheté des billets en nombres pour les revendre sur le marché noir. Pour ne rien arranger, ce sont aussi les portiques qui ne pouvaient scanner les tickets en ligne. Résultat, la CAF avait donc dû réagir pour réguler la vente de billets alors que certaines villes avaient décidé de rendre l’accès au stade gratuit. De quoi amener plus de monde dans les tribunes. Et de gérer la sécurité de manière… étonnante. En témoigne ces vidéos sur les réseaux sociaux où l’on voit des policières effectuer des fouilles au corps assez insistantes sur les femmes.