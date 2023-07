Karim Benzema lâche un indice sur l’avenir de Kylian Mbappé, une porte de sortie en or s’offre à Hugo Ekitike

KB9 très renseigné dans le dossier Kylian Mbappé

Voici les dernières nouvelles dans le feuilleton Kylian Mbappé ! Le Français est très attendu ce lundi puisqu’il va faire son grand retour à l’entraînement. Une semaine décisive pour la star du PSG qui devrait rencontrer le président du Nasser al-Khelaïfi demain pour faire un point sur son avenir tumultueux. Ce lundi, le média Defensa Central nous explique qu’il devrait garder sa ligne de conduite avec le même objectif en tête, rejoindre le Real Madrid. Un homme en est convaincu en tout cas, c’est Karim Benzema. Malgré son départ en Arabie saoudite, il reste très proche de certains cadres du vestiaire madrilène. Et le Nueve, visiblement très renseigné sur le dossier Kylian Mbappé, a tenu à rassurer ses anciens coéquipiers. «Je le crois à cause de qui ils sont, et ils me disent oui, qu’il va à Madrid en ce moment», aurait-il lâché. Voilà qui est dit, réponse prochainement !

Porte de sortie en or pour Hugo Ekitike

Recruté à prix d’or en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike n’a pas convaincu. Le jeune attaquant ne fait clairement pas partie des plans du PSG qui tente par tous les moyens de s’en débarrasser. La Gazzetta Dello Sport expliquait hier que le club parisien aurait tenté de l’inclure dans le deal Vlahovic. Et bien ce lundi, le journal au papier rose révèle qu’il pourrait rebondir à l’Atalanta ! Le Français fait partie des joueurs ciblés en cas de départ de Rasmus Hojlund. Une belle porte de sortie pour le joueur devenu indésirable dans la capitale.

Quelques jours après l’officialisation de son transfert, Angel Di Maria était déjà sur le terrain pour affronter le FC Bâle en amical dans le cadre de la préparation estivale. Et il a fallu seulement 24 minutes pour le voir scorer ! Ce lundi matin, la presse portugaise se réjouit des retrouvailles réussies entre El Fideo et le SL Benfica. Le journal A Bola parle d«'amour parfait» sur sa Une. Même son de cloche sur la couverture du Correio da Manhã, «Di Maria enchante pour sa première». Le quotidien Record lui a déjà trouvé un nouveau surnom ! Clairement, il n’aura pas fallu beaucoup de temps à El Fideo pour se remettre les supporters lisboètes dans la poche !