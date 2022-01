PSG : Achraf Hakimi va parler avec Messi et Neymar pour les coups francs

Achraf Hakimi (23 ans) profite de la Coupe d'Afrique des Nations pour montrer à tous qu'il est très adroit sur coup franc. Le latéral droit international marocain vient d'en scorer deux en deux rencontres avec les Lions de l'Atlas. C'est le travail à l’entraînement, c'est important pour les matches ensuite, a-t-il glissé au micro de Canal + Sport Afrique.

De quoi lui donner des idées à son retour au Paris SG ? «C’est difficile en club, je vais essayer d’en parler avec Leo (Messi) ou Neymar aussi», a lâché le Marocain dans un sourire. À surveiller.

#PlusDeCAN2021 🌍 - 🗣 "Je vais en parler avec Messi et Neymar !"



👉 L'échange génial entre Sofiane Boufal et Achraf Hakimi 🇲🇦 après #MARMWI ! 😂



🎯 Le latéral du PSG est revenu sur ses coup francs exceptionnels et son retour à Paris avec un nouveau statut ! #AFCON2021 pic.twitter.com/OYxNwbrdCl