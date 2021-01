Bundesliga : Manuel Neuer brise le record de clean sheet d'Oliver Kahn

Le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a établi un nouveau record en Bundesliga, en signant un 197e clean sheet en carrière, dans l'élite du football allemand, lors du succès des Bavarois sur la pelouse de Schalke 04, son ancien club, dimanche (0-4).

Le portier de 34 ans, élu meilleur gardien de but de la FIFA en 2020, a amélioré le précédent record établi par l'ancien gardien du Bayern et de l'Allemagne Oliver Kahn. Kahn a eu besoin de 557 matches de Bundesliga, sous les couleurs du Bayern et de Karlsruhe, pour atteindre 196 clean sheet, alors que Neuer lui a ravi le record en 423 matches de championnat, avec le Bayern et Schalke.