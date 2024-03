La réponse homophobe de José Luis Chilavert aux larmes de Vinicius Jr

Hier, Vinicius Junior a craqué en pleine conférence de presse. Interrogé sur les problèmes de racisme face auxquels il est confronté, le Brésilien du Real Madrid a fondu en larmes. Une réaction qui a ému l’ensemble du monde du football. Sauf José Luis Chilavert.

L’ex-portier paraguayen a tout simplement répondu à l’Auriverde en l’insultant. « Panem et circenses. Le premier à insulter et à attaquer ses rivaux, c’est lui. Ne fais pas ton péd…, le football c’est pour les hommes », a-t-il posté sur X. On a connu l’ancien portier strasbourgeois bien plus inspiré que ça…