C3 : Toulouse va saisir l’UEFA après les incidents à Lisbonne

À la peine en championnat, Toulouse est passé tout proche de l’exploit en s’inclinant dans le temps additionnel face au Benfica (2-1), à l’occasion des 8es de finale de la Ligue Europa. Si les Toulousains ont désormais les yeux rivés sur la manche retour au Stadium, une frange des supporters hauts-garonnais gardent un mauvais souvenir de leur déplacement au Portugal. En effet, plusieurs d’entre eux ont témoigné avoir subi des gestes déplacés de la part des officiers de sécurité chargés de procéder aux fouilles corporelles. Conséquence, le pensionnaire de Ligue 1 a décidé de saisir l’UEFA pour condamner ces comportements.

«Le Toulouse FC souhaite exprimer sa profonde préoccupation suite aux incidents rapportés par nos supporters lors de la rencontre d’Europa League face au Benfica. Plus de 3 250 Toulousains ont voyagé jusqu’à Lisbonne ces derniers jours pour encourager notre équipe, faisant preuve, une fois de plus, d’une conduite irréprochable, à l’image de leur comportement exemplaire lors du déplacement à Liverpool en novembre dernier. Le Toulouse Football Club prend ces informations très au sérieux et entend bien faire entendre la voix de ses supporters. Nous invitons donc celles et ceux affectés par ces agissements à aller saisir les autorités compétentes (l’ambassade de France à Lisbonne ou le Ministère des Affaires Etrangères), afin que ces incidents puissent être enquêtés avec toute l’attention requise. Le Toulouse Football Club a décidé de saisir l’UEFA afin de relayer ces vives préoccupations et solliciter une enquête approfondie sur les faits», peut-on lire dans un communiqué officiel du Téfécé.