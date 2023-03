Manchester United au cœur des critiques après l’humiliation historique subie à Anfield

La suite après cette publicité

Liverpool n’avait plus enchaîné deux victoires d’affilée depuis la fin de l’année 2022. Une éternité pour un club de cette envergure. Dans leur antre d’Anfield, les Reds ont confirmé leur retour en forme après un premier succès face à Wolverhampton (0-2) en giflant Manchester United sur un score ressemblant plus à du tennis qu’autre chose (7-0). Les Red Devils d’Erik ten Hag redescendent brutalement sur terre après une série de onze rencontres sans défaite toutes compétitions confondues.

Après sa brillante qualification aux dépens du FC Barcelone pour la suite de la compétition en Ligue Europa, Manchester United ne s’attendait surement pas à prendre une raclée face aux joueurs de Jurgën Klopp lors du Derby d’Angleterre. Et pourtant, les coéquipiers de Raphaël Varane ont subi la plus lourde défaite de l’histoire du club mancunien à égalité avec trois autres déroutes en 1926, 1930 et 1931. Une première depuis plus de 90 ans donc ! Et forcément, ça a fait réagir de l’autre côté de la Manche.

Une humiliation et une faute professionnelle

En tant que capitaine du navire mancunien, l’entraîneur des Red Devils, Erik ten Hag, a tenu à réagir juste après le coup de sifflet final. «En seconde période, ce n’était pas nous. Ce n’était pas notre niveau. Nous n’avons pas joué en équipe. Oui, (je suis en colère, ndlr). La deuxième mi-temps n’était pas professionnelle. Cela ne peut pas arriver et nous devons en parler. Cela concernait toute l’équipe, j’ai vu 11 joueurs perdre la tête. Ce n’est pas Manchester United, nous avons des normes plus élevées», a confié, passablement énervé, le technicien néerlandais après la rencontre.

Gary Neville de son côté n’y est pas allé par quatre chemins. La légende des Red Devils, qui a fait toute sa carrière à Manchester, a fustigé le comportement des joueurs au retour des vestiaires en pointant du doigt la prestation et le comportement de Bruno Fernandes sur le pré. «La deuxième mi-temps a été une honte absolue, un désastre. Bruno Fernandes a été embarrassant, honteux, dans ce match. Je suis sûr que Ten Hag va s’en occuper, comme il s’est occupé d’autres problèmes rencontrés», a déclaré le consultant anglais à la suite de cette défaite historique pour Manchester United.

S’excuser auprès des supporters

Même son de cloche pour Roy Keane, l’autre légende mancunienne devenue consultante pour la télévision anglaise. «Les cadres étaient embarrassants, ils n’ont pas montré leur leadership. Les buts qu’ils ont encaissés étaient choquants. Les joueurs ont disparu quand ça s’est corsé. Le langage corporel de Fernandes aujourd’hui était tout simplement honteux. Si je me faisais battre 6-0 ou 7-0, je me cacherais. Je disparaîtrais pendant quelques mois. C’est vraiment embarrassant. Dieu merci, je n’ai jamais fait partie d’une équipe de United qui a été battue de la sorte», s’est emporté l’ancien milieu de terrain irlandais.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, les joueurs de Manchester United ont semblé complètement sonnés par ce résultat incroyable. Luke Shaw a d’ailleurs souhaité s’excuser auprès des supporters mancuniens pour cette défaite record. «C’est difficile à expliquer. On n’a pas été au niveau. Je suis gêné pour les fans et les gens qui nous regardaient. Je ne peux que m’excuser. Ce ne sera pas facile de revoir tout cela, mais il (ten Hag, ndlr) va nous faire regarder et nous montrer ce que nous devons apprendre de cette humiliation», a lâché le défenseur des Red Devils. Une humiliation historique donc, mais un point de départ pour les hommes d’Erik ten Hag qui devront rapidement relever la tête pour répondre avec la manière face au Real Betis dès jeudi pour le compte des 8èmes de finale aller de la Ligue Europa.