Ligue 2 : deux joueurs soupçonnés de morsure et d'insultes racistes lors du match Valenciennes - Sochaux

Samedi, Valenciennes et Sochaux étaient opposés dans un match comptant pour la 7e journée de Ligue 2. Si les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge au terme d’un triste match (0-0), une échauffourée a éclaté entre deux joueurs. En effet, un joueur valenciennois a affirmé avoir été mordu par un Sochalien qui, de son côté assure avoir fait l’objet d’insultes racistes à répétition. Sur les images de BeIN Sports, on peut apercevoir le Sochalien Ousseynou Thioune s’approcher du portier du VAFC Jérôme Prior qui le repousse brusquement. Plus tard dans la soirée, ce dernier a accusé son adversaire de l’avoir donc mordu. Des propos que le président du club valenciennois a soutenus ce dimanche.

«C'est vraiment regrettable. Il ne faut pas minimiser l'incident ou le nier. Jérôme, avec qui j'ai parlé, a vraiment une grosse morsure à la joue, il saignait. Ce genre de comportement est grave. Il faut vraiment les éradiquer, ça n’a rien à faire sur un terrain de football.» Si le Sochalien conteste lui les faits, il affirme également que le portier lui aurait proféré des insultés racistes. «En deuxième mi-temps, lorsque je suis venu lui chiper la balle tout près du but, il a recommencé à me parler et m'a dit "casse-toi, sale noir», a affirmé dimanche le milieu de terrain sénégalais de 26 ans au quotidien L'Est républicain. Si les faits sont avérés de part et d'autre, les deux joueurs risquent une lourde sanction par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel.