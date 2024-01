L’OL tente le coup Karim Benzema

Le malaise Karim Benzema prend de l’ampleur. C’est ce que nous écrivions il y a quelques jours. Entre les critiques reçues de la part des supporters et son retard, dû à la météo, de plusieurs jours, les retours ne sont pas bons pour l’attaquant français. Certains écrivent déjà qu’il déchante en Arabie saoudite, mais son entourage calme régulièrement le jeu. Nous vous avons d’ailleurs indiqué qu’un départ n’est pas à ordre du jour. Mais cela n’empêche pas les rumeurs de départ de proliférer.

Encore aujourd’hui, Skysports évoque un possible départ et des discussions en cours avec Al Ittihad pour une séparation à l’amiable. RMC ajoute de son côté que l’Olympique Lyonnais, club formateur de Benzema, est très intéressé à l’idée de récupérer l’attaquant de 36 ans. Mais le dossier est évidemment très délicat, au regard du salaire touché par le Français en Arabie saoudite. De plus, l’OL n’avait pas particulièrement ciblé ce poste pour son mercato hivernal, cherchant encore un milieu de terrain, un ailier et un défenseur central.