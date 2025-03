PSG : les supporters veulent voir l’OM se faire humilier

À quelques heures du classique le plus attendu du football français chaque année, la tension monte dans les deux camps… Ce samedi, les membres du groupe de supporters Auteuil1991 ont paradé dans les rues parisiennes autour du Parc des Princes, brandissant des fumigènes pour accompagner une banderole sur laquelle on pouvait lire «humiliez ce club de crasseux».

Un message sec envoyé à leurs joueurs : les supporters veulent une victoire, et avec la manière, face à un rival déjà relégué à seize points au classement et qui est lancé dans une bataille farouche pour la deuxième place de Ligue 1. Un peu plus tôt dans la semaine, le préfêt a interdit à tout supporter de l’Olympique de Marseille d’être présent aux abords du stade ou même dans les rues environnantes, des mesures drastiques pour un match classé au degré maximal de risque.

