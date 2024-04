Maxence Caqueret affiche les ambitions de l’OL

Il y a quelques mois, parler d’Europe à Lyon était clairement inenvisageable. Le maintien était la mission principale des Gones, mais depuis l’arrivée de Pierre Sage sur le banc, la tendance s’est inversée, et aujourd’hui, l’OL est en quête des places européennes. 10es au classement, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent profiter ce soir des faux-pas de Lens, Rennes et Reims pour recoller au wagon européen. Un objectif clairement identifié au sein du vestiaire lyonnais, comme l’a assuré Maxence Caqueret (24 ans).

La suite après cette publicité

«L’objectif de Lyon, c’est tout simplement de terminer à la plus haute place possible. On va essayer d’aller chercher les places européennes et forcément qui a cet objectif de Coupe de France, d’aller chercher cette victoire en finale le 25 mai», a-t-il confié au micro de Téléfoot. Cela passe par une victoire contre le Stade Brestois ce soir au Groupama Stadium.