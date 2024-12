Pourquoi les joueurs de l’OM font un séjour express au Danemark

Trois semaines après avoir été réunis en stage de cohésion pour remobiliser son groupe à Mallemort, les joueurs de l’OM ont décidé de remettre le couvert. Ce dimanche, les joueurs olympiens vont s’envoler pour un séjour express dans le pays de Pierre-Emile Højbjerg. C’est d’ailleurs le capitaine marseillais Leonardo Balerdi qui est à l’initiative de ce projet selon nos informations.

Ce nouveau séjour express de 48 heures, dont les contours ont été validés par la direction de l’OM, a pour vocation de solidifier encore un peu plus la cohésion de groupe et d’entretenir la dynamique actuelle de l’équipe phocéenne. D’après nos échos, les joueurs ont apprécié le premier stage, et en ont découvert des vertus de solidarité, que l’on a d’ailleurs pu voir encore ce samedi face au LOSC. C’est aussi pour cette raison qu’ils avaient l’envie d’aller plus loin dans la démarche en proposant un nouveau moment de cohésion, quitte à le faire sur leur temps libre et à leur propre initiative. Il durera deux jours, et permettra au groupe de préparer au mieux la dernière rencontre de l’année face à l’ASSE, ce dimanche en Coupe de France.