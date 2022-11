Argentine : l'incroyable révélation de Leo Messi

Désormais très heureux au Paris Saint-Germain après une première saison compliquée, Leo Messi (35 ans) a forcément été très en vue dans un documentaire s'intitulant Sean Eternos : Champions of America réalisé par Netflix, à propos du sacre (contre le Brésil) de l'Argentine lors de la Copa America en 2021, avec une attitude et un leadership comme peut-être jamais aussi visible auparavant.

« Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière sportive » avoue le septuple Ballon d'Or, rapporté par AS. Une déclaration extrêmement poignante quand on sait tous les titres qu'il a remportés dans sa longue carrière. Nul doute que l'ancien du Barça, étincelant ces dernières semaines, arrivera en forme pour le Mondial au Qatar, prévu dans 15 jours.