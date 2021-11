AS Rome : José Mourinho veut renforcer son effectif cet hiver

En difficulté depuis plusieurs semaines, avec seulement une victoire sur ses six derniers matches toutes compétitions confondues, l'AS Rome va connaître un tournant cet hiver. Selon les informations du Corriere dello Sport, l'entraîneur giallorosso José Mourinho veut du changement dans son effectif et pourrait avoir du travail lors du mercato hivernal, prévu en janvier prochain. À part Rui Patricio, le quotidien transalpin nous informe que le Special One n'est pas satisfait des recrues estivales, notamment en attaque.

En effet, les deux nouveaux attaquants Tammy Abraham et Eldor Shomurodov n'ont inscrit que 5 buts en trois mois, entre le championnat et la Ligue Europa Conference. Le directeur sportif romain Tiago Pinto travaillerait déjà sur plusieurs dossiers à négocier. Parmi les noms cités, on retrouve les Madrilènes Nacho et Dani Ceballos, ou encore deux joueurs qu'il a connus à Chelsea et Tottenham durant son passage à Londres, comme Ruben Loftus-Cheek et Harry Winks. La piste Antonio Rüdiger, en fin de contrat cet été, pourrait également être étudiée par la direction du club de la Louve, lui qui a déjà évolué durant deux saisons au club.