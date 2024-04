Coup de théâtre au Bayern Munich !

Qui succèdera à Thomas Tuchel ? Si le FC Barcelone tente toujours de convaincre Xavi de revenir sur sa décision, le Bayern Munich ne retiendra pas Tuchel. Sauf que le club bavarois galère sévère pour dénicher son successeur. Pourtant, les pistes ne manquaient pas. Xabi Alonso, Hans Dieter Flick, Zinedine Zidane, José Mourinho, Roberto De Zerbi ou encore Ralf Rangnick avaient été cités. Depuis, plusieurs pistes se sont refermées (Alonso, Zidane par exemple).

Cependant, un profil semblait se dégager, celui de Julian Nagelsmann. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le Bayern semblait d’accord pour reprendre un entraîneur qu’il avait embauché à prix d’or (25 M€ payés au RB Leipzig), avant de le virer quelques mois plus tard, en mars 2023. Aujourd’hui sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, Nagelsmann semblait d’ailleurs se rapprocher d’un come-back en Bavière. Selon les dernières informations de Sky Germany, Max Eberl, le nouveau directeur sportif du Bayern, avait mené des négociations avec l’agence représentant le jeune technicien allemand.

Pas de come-back en Bavière pour Nagelsmann

Depuis, le conseiller du coach, Volker Struth, avait indiqué en marge du match Bayern Munich-Arsenal que son poulain allait rapidement trancher. « Actuellement, tout le monde me pose la même question : Nagelsmann retourne-t-il au FC Bayern ou que fait Nagelsmann ? (…) Cela se décidera dans les prochains jours. Cela sera décidé prochainement. Dans les 5, 6, 7 prochains jours. » Ce vendredi, Bild annonce qu’un coup de théâtre s’est produit : Julian Nagelsmann a décidé de rester fidèle à la fédération allemande (DFB). Une information qui vient d’être officiellement confirmée.

«Julian Nagelsmann restera entraîneur national de l’équipe nationale masculine senior d’Allemagne au-delà du Championnat d’Europe à domicile. Cela a été décidé à l’unanimité par le conseil de surveillance et l’assemblée générale de DFB GmbH & Co. KG ce vendredi. Le nouveau contrat du coach de 36 ans court jusqu’à la conclusion de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA en 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En septembre de l’année dernière, Nagelsmann avait initialement signé un contrat allant jusqu’à l’EURO 2024 inclus», peut-on lire sur le site officiel de la DFB. Pas de retour au Bayern donc. Qui alors pour remplacer Tuchel ? Le quotidien allemand indique que De Zerbi et Rangnick sont toujours dans la course et qu’une réponse est toujours attendue d’ici la fin du mois.