Le Bayern Munich met la main sur Kim Min-jae

Newcastle, Chelsea ou encore Manchester United… Pour s’offrir Kim Min-jae, pilier de la défense napolitaine, la concurrence était rude. Sollicité depuis plusieurs mois, le défenseur sud-coréen de 26 ans quitte finalement le sud de l’Italie et rejoint la Bavière jusqu’en 2028, comme nous vous le révélions dernièrement. Un très joli coup réalisé par les hautes sphères munichoises.

«Bonjour et bienvenue à Munich, Min-jae Kim ! Le défenseur central sud-coréen arrive au FC Bayern en provenance du SSC Napoli, champion d’Italie, et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028.», précise le communiqué du club entraîné par Thomas Tuchel pour officialiser la nouvelle.

Sous ses nouvelles couleurs, celui qui avait disputé 45 matches toutes compétitions confondues avec les Partenopei (2 buts, 2 passes décisives) devrait toucher un salaire évalué entre 10 et 12 millions d’euros par an. Le montant de l’opération devrait quant à lui avoisiner 50 millions d’euros. Plus attiré par la Premier League, dans un premier temps, l’ancien défenseur de Fenerbahce a finalement opté pour le projet du Rekordmeister.

Champion en titre et régulièrement qualifié en Ligue des Champions, le Bayern Munich offrait ainsi plusieurs garanties intéressantes à l’international sud-coréen (49 sélections, 3 buts), qui plus est à l’heure où la direction munichoise se devait de compenser le départ de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Avec Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano et désormais Kim Min-jae, la formation allemande peut compter sur une défense de classe mondiale.