Bayern : accord trouvé avec Kim Min-Jae

Le Bayern Munich touche au but pour Kim Min-jae. Alors que nous vous annoncions ces derniers jours la volonté du Sud-Coréen de rejoindre le club bavarois, Sky Sport Germany va plus loin ce jeudi et avance qu’un accord a bien été trouvé entre le club acheteur et le joueur.

Selon la publication, les deux clubs se seraient entendus sur les modalités du transfert et avancent désormais dans la dernière ligne droite. Le montant de l’opération devrait avoisiner 50 millions d’euros et Kim Min-jae devrait s’engager jusqu’en 2028. Un salaire évalué entre 10 et 12 millions d’euros par an devrait l’attendre en Bavière.

