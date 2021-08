Dortmund : Thomas Meunier positif au Covid-19

Mauvaise nouvelle pour Marco Rose. Thomas Meunier (29 ans), le latéral droit du Borussia Dortmund, a été testé positif au Covid-19 ce mardi, comme annoncé par le club de la Ruhr par le biais d'un communiqué. Le BvB a précisé que l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain avait pourtant subi trois tests négatifs ces derniers jours en Suisse, où les Marsupiaux étaient en stade de pré-saison.

La suite après cette publicité

«Après les jours de repos, le test avant le début de la semaine d'entraînement était positif. Thomas Meunier est isolé depuis. Nous souhaitons à Thomas le résultat le plus doux possible et un prompt rétablissement», indique également le communiqué du Borussia Dortmund. L'international belge devrait manquer la reprise officielle de la saison ce samedi, en Coupe d'Allemagne contre le SV Wehen (20h45).