Toulouse - Strasbourg : Julien Stéphan dézingue l'arbitrage

Julien Stéphan l'a mauvaise, très mauvaise, et il le fait savoir. Malmené à Toulouse, Strasbourg est finalement reparti du Stadium avec un point grâce à deux réalisations de Mothiba et Gameiro dans le second acte. Mais les Alsaciens auraient même pu (dû) s'offrir les trois points si un penalty leur avait été accordé dans les toutes dernières secondes de la partie. Interrogé en conférence de presse à ce propos, l'entraîneur du RCSA a dégoupillé. Je ne sais pas pourquoi le penalty à la 93e minute n'est pas sifflé pour nous. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais là, trop c'est trop. On en a marre, a d'abord lâché Stéphan en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Il faut nous donner un penalty quand on mérite d'en avoir un. À la fin de la rencontre, l'arbitre me dit qu'il ne peut pas siffler un penalty sur ça parce que c'est le temps additionnel. Or, sur la même action, dans le temps additionnel, il avait donné penalty contre Bellegarde à Montpellier. Mais il faut du courage pour siffler... On a de la frustration et de l'incompréhension. Je vais en rester là parce qu'il y a beaucoup de colère. On a été trop gentils jusqu'à présent. » Jeremy Stinat, l'arbitre de ce TFC-RCSA, en a donc pris pour son grade.