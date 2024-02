Guingamp : la belle initiative de Donatien Gomis à la famille d’Alberth Elis

C’est l’une des bonnes nouvelles du jour. Plongé dans un coma artificiel depuis son choc la tête lors de la confrontation entre Bordeaux et Guingamp lors de la 26e journée de Ligue 2, Alberth Elis «récupère progressivement». C’est en tout cas ce qu’a communiqué le club au scapulaire plus tôt dans la journée en affirmant que l’attaquant hondurien, qui doit encore passer une IRM pour s’assurer qu’il ne garde pas de séquelles neurologiques, montrait des signes de progression encourageants, pour le plus grand soulagement de ses proches mais aussi de Donatien Gomis.

Visiblement toujours très marqué par son choc avec son homologue bordelais, le défenseur de l’EA Guingamp se serait rapproché des Girondins de Bordeaux afin de pouvoir entrer en contact avec l’entourage de l’Hondurien pour connaître la manière dont il pourrait leur apporter son soutien selon les informations de L’Equipe. Il aimerait également échanger avec eux et présenter directement ses excuses. Un geste de grande classe.