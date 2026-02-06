Habib Beye juge le mercato du Stade Rennais

Avec les signatures de Yassir Zabiri (10 M€), Sebastian Szymanski (9,5 M€) et le prêt d’Arnaud Nordin, le Stade Rennais paraît mieux armé pour affronter cette seconde partie de saison. Kader Meïté est certes parti mais contre 30 M€, lui qui était le 3e choix en attaque derrière Lepaul et Embolo. Mieux encore, les Bretons ont résisté pour Jérémy Jacquet, lequel s’en ira l’été prochain seulement contre 72 M€ à Liverpool.

«On voulait un mercato très calme. Nous n’avions pas la volonté d’être ambitieux, assure Habib Beye en conférence de presse ce vendredi. On voulait rééquilibrer le groupe si besoin, et on savait aussi qu’on serait attaqué. On l’a été, et on a bien géré cette période-là. Maintenant l’effectif est là et il faut s’appuyer là-dessus pour être performant.» Rennes se rend à Lens ce samedi (17h) dans le cadre de la 21e journée.