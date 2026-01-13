Le PSG lance un concours de musique

Le Paris Saint-Germain adore se diversifier. Et cette fois, le club de la capitale se lance dans la musique. Afin de développer l’identité musicale du club, Paris lance un appel à candidatures pour une création musicale organisée au Parc des Princes du 27 février au 1er mars 2026.

«Le Club invite les artistes venus de tous les horizons à présenter leur candidature sur la plateforme officielle pour participer à la première session de création musicale prévue du 27 février au 1er mars 2026 au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain dévoile aujourd’hui, en partenariat avec Universal Music Publishing Group, Radio Nova et Les Inrockuptibles, son nouveau projet dédié à la création musicale. Du 27 février au 1er mars 2026, le Club organisera son tout premier Ici C’est Paris Music Lab, une session de création musicale inédite au Parc des Princes pour développer l’identité musicale du Club», peut-on lire sur le site officiel des Rouge et Bleu.