OL : Jean-Michel Aulas appelle à l'union sacrée

Lendemain de sale soirée européenne pour l'OL, éliminé en quart de finale de la Ligue Europa par West Ham après sa lourde défaite au Groupama Stadium (0-3) au retour. Exceptionnellement présent en conférence de presse ce vendredi, aux côtés de Vincent Ponsot (directeur général du football) et de Peter Bosz, Jean-Michel Aulas a tenu à faire passer plusieurs messages, comme à son entraîneur mais aussi pour le prochain mercato estival. Ce n'était pas tout, et l'homme fort des Gones s'est aussi adressé aux supporters, à qui il a assuré «partager [leur] tristesse. En prenant les bonnes décisions, sans se retourner sur les excès, qui sont toujours une minorité, la grande majorité des supporters doit être félicitée», a, dans un premier temps, lâché JMA, avant de poursuivre.

«Quand on est dirigeant, il faut faire une analyse objective. Il reste 7 matchs. On a un groupe structuré, très important. Il faut se redresser, faire en sorte d'être unis, sur cette réaction qui va avoir lieu. Il faut que les joueurs prennent conscience de la gravité de la situation de l'institution, mais aussi que l'on soit, en tant que dirigeants, à la manœuvre pour faire en sorte que dès dimanche, les joueurs aient la possibilité de montrer qu'un match de foot ne se rejoue pas mais que derrière, on peut démontrer qu'on a les qualités nécessaires. Arithmétiquement, Peter l'a dit après Strasbourg, il reste une chance de jouer une Coupe d'Europe. On va se donner tous les moyens avec les joueurs, l'encadrement, les supporters, je l'espère, et que la force qui va se dégager de notre intervention, se traduise dès dimanche par une réaction.» Réponse au Groupama Stadium face aux Girondins de Bordeaux (17h05).

