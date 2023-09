La légende Salif Keita est morte

Une légende de l’AS Saint-Etienne s’est éteinte. Après Georges Bereta début juillet, l’ASSE a appris la disparition de Salif Keita par la Fédération malienne de football (FMF), ce samedi. L’ex-attaquant malien, passé par le club ligérien entre 1967 et 1972 est décédé à l’âge de 76 ans.

Arrivé à Saint-Etienne à la fin des années 1960 en provenance de l’AS Real Bamako, Salif Keita aura marqué l’histoire des Verts. Surnommé "la panthère", le premier ballon d’or Africain de l’histoire (1970) aura marqué 140 buts en 185 rencontres. Après cinq saisons effectuées avec la formation stéphanoise, le Malien a rejoint Marseille avant de tenter sa chance en Espagne et au Portugal avant de prendre sa retraite aux Etats-Unis du côté de New England. Un hommage lui sera rendu à l’occasion du match entre Saint-Etienne et Valenciennes comptant pour la 5e journée de Ligue 2.