Rennes a reçu une offre de 20 M€ pour Arnaud Kalimuendo

Après le départ de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain dans les derniers instants du mercato hivernal, l’Eintracht Francfort n’avait pas eu le temps nécessaire pour boucler l’arrivée de son remplaçant pour la première partie de saison. La piste Hugo Ekitike avait été travaillée, mais le Parisien avait décidé de ne pas quitter l’Île-de-France. Le club allemand va néanmoins s’activer cet hiver pour s’offrir un numéro 9, afin d’accompagner des ailiers en bonne forme, comme l’Egyptien Omar Marmoush et le Franco-Malien Alassane Plea, tous deux à 7 réalisations en championnat après 16 journées.

Selon les dernières indiscrétions de L’Equipe, le Stade Rennais a reçu une offre de plus de 20 millions d’euros pour son attaquant international Espoir français Arnaud Kalimuendo (21 ans, 3 buts en L1), qui est la priorité de l’actuel sixième de Bundesliga, pour le libérer des trois années et demie de contrat qui le lient toujours au club breton. Un chèque important pour la direction sportive des Rouge-et-Noir, qui pourrait profiter de cette entrée de liquidités pour s’activer durant cette fenêtre des transferts hivernale et renforcer l’équipe de Julien Stéphan, à la peine en Ligue 1 (10e, à 9 points du top 5).