PSG : Hugo Ekitike a déjà 7 clubs à ses trousses

Depuis cet été, Hugo Ektike et le Paris Saint-Germain se sont lancés dans un long et terrible bras de fer. Côté joueur, on en veut aux Franciliens de l’avoir forcé à s’en aller alors qu’il souhaitait rester. Côté club, on en veut à l’attaquant d’avoir refusé les avances de l’Eintracht Francfort. Les pensionnaires du Parc des Princes ont longtemps discuté avec les Allemands afin d’envoyer l’avant-centre de 21 ans là-bas et faciliter l’arrivée de Randal Kolo Muani. Finalement, ce dernier a bien rejoint la France. Ekitike, lui, a dit non.

La suite après cette publicité

Agacé, le PSG l’a donc envoyé dans le loft avant de le réintégrer tout en le laissant à l’écart. Il s’entraîne donc avec le groupe mais ne joue pas les matches. Une situation compliquée que le joueur, dont le dernier match remonte au 12 août dernier (9 minutes jouées contre Lorient, ndlr) tente de vivre au mieux, même si ce n’est pas facile. Vendredi, L’Equipe a d’ailleurs révélé que le joueur vivait un enfer au PSG et que sa santé mentale aurait été impactée. Des informations démenties par l’agent de l’attaquant.

À lire

TdC : trois surprises dans le groupe du PSG

Ekitike est dragué cet hiver

Un joueur qui a une belle cote sur le marché. L’OL est très intéressé par ses services. Mais ce dossier paraît complexe, d’autant qu’il faudra payer son salaire. Un départ à l’étranger semble plus plausible. L’AC Milan, West Ham et Crystal Palace ont été liés au joueur à plusieurs reprises au joueur du PSG, qui aurait d’ailleurs déjà fait l’objet d’une offre d’un club mystère annonçait L’Equipe la semaine dernière. Mais son nom n’avait pas filtré. Il figure peut-être parmi les trois écuries mentionnées par RMC Sport ce mercredi.

La suite après cette publicité

Le média français révèle que Wolverhampton est très intéressé. L’écurie de Premier League, où Jorge Mendes est en place, entretient de bonnes relations avec le PSG. Mais les Loups devront composer avec une concurrence venue d’Allemagne. Outre l’Eintracht Francfort, qui va donc revenir à la charge, Wolfsbourg apprécie le profil du natif de Reims. L’Equipe confirme et indique qu’une proposition va être formulée rapidement. Si un transfert sec paraît compliqué, RMC Sport assure que les dirigeants franciliens penchent plutôt pour un prêt avec une option d’achat. Il reste maintenant à connaître la position d’Ekitike, qui a donc déjà été lié à 7 clubs cet hiver.