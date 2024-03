Real Madrid : Arda Güler s’est fait recadrer

La tension s’est un peu calmée autour d’Arda Güler, qui a participé aux derniers matchs du Real Madrid en Liga, allant même jusqu’à marquer son premier but face au Celta le 10 mars dernier. Il faut dire qu’avant, certains médias avaient évoqué quelques problèmes en interne, comme un comportement pas tout à fait idéal du principal concerné.

Et comme l’explique Relevo, le joueur a été recadré. Plusieurs membres du staff et des tauliers du vestiaire madrilène l’ont ainsi rappelé à l’ordre. Et ça a marché, puisque le jeune turc aurait reçu ces remontrances de façon positive, sans se braquer, et ça l’a fait réagir positivement. Espérons, pour lui et pour son équipe, qu’il ne retombe pas dans ses travers.