Kévin-Prince Boateng se lâche sur Lionel Messi et le Barça

C’est la rivalité qui a rythmé le football lors de ces 15 dernières années. Pour autant, le respect entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a toujours été présent malgré leurs deux communautés qui ne cessent, même maintenant, de s’écharper sur les réseaux sociaux pour savoir lequel des deux est le meilleur. Et alors que les avis convergent chez les joueurs de leur époque pour affirmer qu’ils étaient deux extraterrestres qui ont survolé les débats, certaines anecdotes sont de vraies pépites pour connaître les coulisses de cette rivalité iconique.

Passé par le FC Barcelone en 2019, Kévin-Prince Boateng a pu côtoyer la Pulga de très près. Interrogé sur cette concurrence entre les deux mastodontes lors du podcast FIVE présenté par Rio Ferdinand, l’international ghanéen s’est laissé aller à une confidence croustillante sur cette rivalité et avoue même avoir été obligé de mentir pour jouer : «Quand on me demandait qui était le meilleur joueur du monde, je devais toujours répondre Messi (rires). C’est l’un de mes plus gros mensonges car j’aime toujours dire la vérité mais j’étais obligé de mentir sur celle-là pour pouvoir jouer au Camp Nou. (…) Messi m’a demandé à quel point c’était difficile de marquer en Italie parce que Cristiano Ronaldo était là-bas à ce moment. Je lui ai dit que c’était très difficile, et pourtant Cristiano marquait à chaque pendentif assorti 3 ans !»