CAN 2025, Sénégal : quand Yehvann Diouf se bat avec des stadiers pour une serviette en plein match

Cette finale de CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal aura été invraisemblable du début à la fin. Après les nombreuses scènes de chaos dans la rencontre notamment en tribunes, il y a aussi eu de nombreuses tensions au bord du terrain. Du côté des joueurs, une altercation lunaire a éclaté autour de la fameuse serviette d’Edouard Mendy. Retirée à de nombreuses reprises par les jeunes ramasseurs de balle, la serviette a dû être protégée par… Yehvann Diouf.

La suite après cette publicité

Le portier de l’OGC Nice, alors que son équipe disputait la prolongation, a passé les 30 minutes à protéger cette serviette quitte à parfois faire le tour du terrain pour faire courir les fameux ramasseurs de balle. Et à la fin, alors que le Maroc poussait pour revenir, Diouf a été contraint de venir sur le terrain pour protéger cette serviette. Résultat, il a été traîné par ces ramasseurs de balle pour sortir de la surface. Bref, du grand n’importe quoi !