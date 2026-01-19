Menu Rechercher
Commenter 118
CAN

CAN 2025, Sénégal : quand Yehvann Diouf se bat avec des stadiers pour une serviette en plein match

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yehvann Diouf est le gardien de but du Stade de Reims @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Cette finale de CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal aura été invraisemblable du début à la fin. Après les nombreuses scènes de chaos dans la rencontre notamment en tribunes, il y a aussi eu de nombreuses tensions au bord du terrain. Du côté des joueurs, une altercation lunaire a éclaté autour de la fameuse serviette d’Edouard Mendy. Retirée à de nombreuses reprises par les jeunes ramasseurs de balle, la serviette a dû être protégée par… Yehvann Diouf.

La suite après cette publicité
mendoza🇯🇲🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
La can de la honte, les ramasseurs de balles agressent yehvan Diouf après qu’il les ai empêché de voler la serviette en arriver à frapper un joueur ptn c’est du dégoût total !
Voir sur X

Le portier de l’OGC Nice, alors que son équipe disputait la prolongation, a passé les 30 minutes à protéger cette serviette quitte à parfois faire le tour du terrain pour faire courir les fameux ramasseurs de balle. Et à la fin, alors que le Maroc poussait pour revenir, Diouf a été contraint de venir sur le terrain pour protéger cette serviette. Résultat, il a été traîné par ces ramasseurs de balle pour sortir de la surface. Bref, du grand n’importe quoi !

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Sénégal
Maroc

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier